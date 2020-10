ONOFRI, Il 3-4-3 perfetto per Amrabat, FR7 e Callejon

L'ex difensore Claudio Onofri, che ha allenato due volte lo Spezia in carriera, parla così dei temi legati alla sfida tra i liguri e la Fiorentina di domenica prossima: "Le analisi sullo Spezia sono contrastanti, dovute al fatto che Italiano è un ottimo allenatore, che dà impronta e caratteristiche alla sua squadra, anche se la rosa a mio avviso non è all'altezza. Nel momento in cui, durante l'arco della gara, l'organizzazione non è più sufficiente, ecco che emergono alcuni limiti sostanziali. Dopo tanti anni di investimenti del patron Volpi, mi aspettavo un mercato più altisonante al momento in cui è arrivata, anche a sorpresa, la Serie A".

La Fiorentina come le sembra?

"Anche qui manca una linea univoca di conduzione: tra la sconfitta di Milano e quella con la Samp, si sono viste situazioni estremamente diverse. Coi blucerchiati, tranne che nel primo quarto d'ora-venti minuti in cui sembrava dominare, per il resto la squadra di Ranieri ha meritato ampiamente la vittoria. Sul piano tattico questo 3-5-2 va a dare fastidio a un giocatore acquistato e possibile pezzo da novanta immediato come Amrabat, che non c'entra niente col ruolo di costruttore di gioco davanti alla difesa. Mettendo Ribery e Callejon con un centravanti, valutando chi sia il più adatto tra i tre a giocare da solo come punta centrale visto che Kouame e Vlahovic mi sembrano più adatti a giocare in una coppia, anche gli altri potrebbero dare il meglio di loro stessi. In un 3-4-3 sarebbero pienamente a loro agio".

Che partita c'è da attendersi?

"Ci sono momenti in cui effettivamente crescono, ho visto qualcosa di importante a livello tattico, di pressing e di aggressività. Quando si allenta quest'onda, ecco venire a galla i difetti. La Fiorentina non deve assolutamente aspettarsi una gara semplice, e dovrà calcare la mano nel momento in cui certe situazioni possono far indirizzare la partita a suo favore. Iachini sa che sarà una sfida complicata, anche se credo che verranno a galla i valori, che sono a favore della Fiorentina".