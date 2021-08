ONOFRI, Belotti pensi anche a senso di appartenenza

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex tecnico Claudio Onofri. Ecco le sue parole riguardo al futuro di Belotti al Torino: "Conoscendo Ivan, non ha mezze misure, è uno che va dritto al problema ed è giustificato. Il campionato sta per cominciare, devono esserci stimoli per andare avanti. Non lo ha offeso, ha detto che è importante, ma squadra e società hanno bisogno di un giocatore coinvolto. Io andai due anni al Genoa, poi mi prese il Torino. mi volevano squadre di Serie A e ho scelto di tornare al Genoa perché sapevo che era la destinazione finale della mia carriera. C'è un senso di appartenenza che deve supportare la scelta. Certo, se vuoi pensare a traguardi importanti, puoi pensare anche all'addio. Lui è da tanti anni al Torino, credo che debba contare nella sua scelta".