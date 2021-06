OLIVERA, Futuro? Per ora si allena con M. Wanderers

Maxi Olivera non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina e, in attesa di conoscere il suo futuro, si è allenato con il Montevideo Wanderers, club dell'Uruguay, e tramite il suo profilo Twitter ha voluto mandare un messaggio alla società in cui è cresciuto: "Grazie per avermi aperto le porte e avermi permesso di allenarmi con te! Per me è un piacere e una grande gioia essere nella mia seconda casa". Di seguito il tweet originale.

Muchas gracias @mwfc_oficial por abrirme las puertas y permitirme entrenar con ustedes!

Para mi un placer y una alegría enorme estar en mi segunda casa 🙌🙌🤍😍😍 https://t.co/HnBHaYAsab — Maxi Olivera (@Maxi_Olivera13) June 22, 2021