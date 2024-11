OLANDA-UNGHERIA, Malore per un componente dello staff di Rossi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla Cruijff Arena di Amsterdam, la gara di Nations League tra Olanda e Ungheria è stata sospesa per 10 minuti per un malore di uno dei componenti dello staff del ct Marco Rossi. Pochi minuti dopo il fischio d'inizio della sfida infatti il collaboratore di Rossi è crollato a terra davanti alla panchina ungherese. Il match è stato immediatamente interrotto mentre si è formato un capannello per evitare che le telecamere e il pubblico potessero vedere il malcapitato. Dopo qualche minuto l'arbitro ha chiamato i capitani, sospendendo la partita.

In attesa di sviluppi, le squadre sono rimaste in campo mentre i soccorritori portavano lo sfortunato veniva portato negli spogliatoi. La partita è poi ripresa dopo 10 minuti. Lo riporta gazzetta.it