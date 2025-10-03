Offerta dall'Arabia per Luciano Spalletti: riflessioni in corso per l'ex ct

Luciano Spalletti continua a prendersi del tempo per smaltire la delusione provocata dall'esonero rimediato qualche mese fa con la Nazionale italiana. Diversi club però nel corso di queste settimane non hanno smesso di cercarlo e, secondo quanto riportato da TMW, c'è chi sta ancora seriamente pensando all'ex ct.

ossia, l'Al-Sadd Sports Club, società con sede a Doha che milita nella massima serie del campionato qatariota. La società asiatica ha già recapitato un'offerta all'allenatore italiano, mettendo sul piatto un contratto della durata di 2 anni a cifre davvero importanti, molto difficili da rifiutare per chiunque. Spalletti proprio per questo sta riflettendo, ma non sembra essere troppo convinto della destinazione. 