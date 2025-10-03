Offerta dall'Arabia per Luciano Spalletti: riflessioni in corso per l'ex ct
FirenzeViola.it
Luciano Spalletti continua a prendersi del tempo per smaltire la delusione provocata dall'esonero rimediato qualche mese fa con la Nazionale italiana. Diversi club però nel corso di queste settimane non hanno smesso di cercarlo e, secondo quanto riportato da TMW, c'è chi sta ancora seriamente pensando all'ex ct.
ossia, l'Al-Sadd Sports Club, società con sede a Doha che milita nella massima serie del campionato qatariota. La società asiatica ha già recapitato un'offerta all'allenatore italiano, mettendo sul piatto un contratto della durata di 2 anni a cifre davvero importanti, molto difficili da rifiutare per chiunque. Spalletti proprio per questo sta riflettendo, ma non sembra essere troppo convinto della destinazione.
Pubblicità
News
Bene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenatadi Luca Calamai
Le più lette
1 Bene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenata
Copertina
Lorenzo Di BenedettoDa Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com