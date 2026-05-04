Occhi allo Zini per la Fiorentina: Cremonese-Lazio, le formazioni ufficiali
Alle 18:30 fischio d'inizio allo Zini per la penultima partita della 35a giornata di Serie A. A sfidarsi sono Cremonese e Lazio, in una gara che potrebbe avvicinare quasi del tutto la salvezza della Fiorentina (in caso di sconfitta grigiorossa toccherebbe comunque aspettare il risultato di stasera a Roma, dato che con l'ipotetico arrivo a pari punti andrebbe in scena lo spareggio). Per gli uomini di Giampaolo ci sono sempre meno occasioni da poter sfruttare, mentre la squadra di Sarri aspetta solo l'appuntamento con la finale di Coppa Italia in programma la settimana prossima. Ecco le formazioni ufficiali:
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani M., Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Folino, Okereke.
Allenatore: Marco Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Dele-Bashiru, Przyborek, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov.
Allenatore: Maurizio Sarri.
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