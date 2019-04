OBIETTIVI VIOLA, Mezza Europa pensa a Yacob

Non ci sono dubbi: Claudio Ariel Yacob è il calciatore argentino più cercato in Europa. Il centrocampista del Racing de Avellaneda, potrebbe giocare l’ultimo Clausura e in estate trasferirsi in un importante club europeo. Per il 24enne di recente si è parlato dell’interesse del Benfica ma anche dell’Arsenal e del Manchester United oltre alle italiane Fiorentina e Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni sul talento Carcarañá si sarebbe inserito pure il Paris Saint Germain. I francesi manderanno nelle prossime settimane alcuni scout in Argentina per seguire da vicino il giocatore.