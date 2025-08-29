Obiettivi, su Bennacer irrompe il Trabzonspor: c'è già una prima offerta

Obiettivi, su Bennacer irrompe il Trabzonspor: c'è già una prima offertaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:48News
di Redazione FV

Su Ismael Bennacer irrompe il Trabzonspor. Secondo quanto riporta Relevo, il club di Trebisonda avrebbe addirittura formulato una prima offerta e il giocatore avrebbe preso un po' di tempo per riflettere e capire se accettare o meno la destinazione. Ricordiamo che il centrocampista del Milan è stato accostato alla Fiorentina in passato e anche nella finestra di mercato attuale.