OBIETTIVI, Sensi a parte ma vuole rilanciarsi all'Inter

Tuttosport si focalizza su un obiettivo della Fiorentina, Stefano Sensi. Il centrocampista, che ha rinunciato ad alcuni giorni di vacanza per iniziare il ritiro ad Appiano Gentile, ieri non era in campo con il resto della squadra per via della sua seduta specifica di potenziamento muscolare. Come riporta il quotidiano, l'ex Sassuolo vuole rilanciarsi in nerazzurro mostrando quelle qualità che lo avevano reso un punto fermo della compagine di Conte. Sensi tra l'altro non giocherà l'amichevole contro il Lugano il 17 luglio poiché sarà ad Ostuni per il proprio matrimonio con la compagna Giulia Amodio.