OBIETTIVI, Pepi votato miglior giovane 2021 in MLS

Riconoscimento importante per Ricardo Pepi, talentuoso attaccante dell’FC Dallas, che nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Fiorentina. Il calciatore classe 2003 è stato infatti eletto Young Player of the Year del 2021 dalla Major League Soccer. Un bel riconoscimento per il 18enne, già seguito con attenzione da più club, sia in Italia che in Europa.