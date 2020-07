OBIETTIVI, Paquetà proposto al Betis per scambio

Sono ore di studio, di prime riflessioni, tra Barcellona, Milano e Siviglia, con un elemento che - secondo quanto appreso da TMW - stuzzica a sua volta le fantasie degli andalusi: Lucas Paquetá. Il fantasista ex Flamengo, dal canto suo, non è riuscito a imporsi con la maglia del Milan, vuole andare a giocare per diventare protagonista anche nel calcio europeo e il Betis cerca un rinforzo proprio sulla trequarti. Per questo motivo, nella chiacchierata di ieri, si è fatto pure il nome del classe '97. Che potrebbe, ancora soltanto fantacalcisticamente, andare in prestito al Betis a rivalutarsi in cambio del favore di liberare subito Emerson in direzione Milan, alleggerire le spese del Barça (minore indennizzo) e, di conseguenza, anche quelle dei rossoneri con uno sconto sui 30 milioni inizialmente richiesti dai culé.