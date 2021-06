OBIETTIVI, Forte interesse del Genoa per Conti

Il Genoa ha manifestato un forte interesse per Andrea Conti. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che spiega come il terzino sia la prima scelta del club rossoblù per le corsie laterali. Rientrato al Milan dopo il prestito al Parma, l'ex atalantino non rientra nei piani di Pioli: se arrivasse un'offerta concreta, i rossoneri la prenderebbero ovviamente in considerazione. Il classe '94 è stato accostato nel recente passato anche alla Fiorentina.