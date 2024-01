OBIETTIVI, Corsi: "Baldanzi? Non so cosa succederà"

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Intervistato dal portale Tuttomercatoweb.com, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato, tra le altre cose, anche di Tommaso Baldanzi. Il giovane calciatore toscano a lungo obiettivo di mercato del club viola che sembra ora essere entrato nel mirino della Roma. Queste le parole del presidente azzurro a partire ovviamente dal punto sulla trattativa con il club giallorosso per Baldanzi: "Vediamo. Mancano meno di 48 ore alla fine della sessione di trasferimenti, può darsi che domani sia dell'Empoli e risulti decisivo per noi, ma può darsi anche di no. Non so dirle di preciso che cosa succederà. Da Roma ci dicono che c’è un interesse, ci sono state delle chiacchiere, ma non dirette con la Roma".

Fabrizio Corsi si è soffermato poi sull'ex viola, appena tornato a vestire la maglia azzurra, Szymon Zurkowski: " Lo conosciamo bene tecnicamente e umanamente. È uno che quando smetterà potrebbe fare il dirigente dell’Empoli per come è appassionato e come è inserito. C’è tempo però ancora (ride, ndr). Questa potrebbe essere l'annata decisiva per lui, quella che lo proietta in un grande club perché le potenzialità le ha sempre avute. Potrebbe darci una mano importante".