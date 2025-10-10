Mondiale U20, Italia eliminata per 3-0 dagli USA: le parole del ct Nunziata

Termina agli ottavi l'avventura dell'Italia al Mondiale Under 20. Gli azzurrini sono stati sconfitti con un pesante 3-0 dagli Usa al termine di una gara complicata per i ragazzi di mister Carmen Nunziata. Dopo un buon avvio certificato dal palo di Mosconi, la squadra di Nunziata ha subito la furia americana subendo il primo goal da Benjamin Cremaschi, centrocampista del Parma e venendo punita, nella ripresa, dalla punizione di Tsakiris e, nel recupero, ancora da Cremaschi. Per l’Italia si tratta della prima eliminazione a questo turno della manifestazione, rappresentando, inoltre, un passo indietro rispetto alle ultime tre edizioni: nel 2023 in Argentina la squadra si spinse addirittura fino alla finale, perdendo contro l'Uruguay, mentre nel 2017 e nel 2019 erano arrivati un terzo e un quarto posto.

Ecco le parole del mister Carmine Nunziata: “I ragazzi hanno fatto una buona prestazione. Il risultato è sicuramente bugiardo: potevamo fare qualcosina in più negli ultimi metri. Dobbiamo fare i complimenti a questi ragazzi per quello che hanno fatto in questo torneo. La nostra è una delle squadre più giovani del torneo, che oggi ha affrontato una delle più esperte. Il percorso di tantissimi dei nostri ragazzi ripartirà dall’Under 19, dopo questa grande esperienza al Mondiale”.

Questo il quadro completo degli ottavi di finale:

Ucraina - Spagna 0-1

Cile - Messico 1-4

Argentina - Nigeria 4-0

Colombia - Sudafrica 3-1

Paraguay - Norvegia 0-1 (dts)

Giappone - Francia 0-1 (dts)

Stati Uniti - Italia 3-0

Marocco - Corea del Sud 2-1