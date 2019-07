NOSOTTI, Lirola? Si può fare per 14 mln. Boateng...

Marco Nosotti, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato dei temi più attuali in casa viola: "Avevo parlato con Lirola il quale ha ribadito di voler andare via per puntare a qualcosa di più alto. E' un signor terzino per una difesa a quattro, nonché molto offensivo: con la Fiorentina si può chiudere per 13-14 milioni. Boateng? Ha voglia e disponibilità, è un calciatore che crea spazi, gioca tra le linee e ha grande qualità nel tempo di giocata".