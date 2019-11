NOSOTTI, Chiesa, via le pressioni. Castro? Nel 2022...

Il noto giornalista di Sky Sport Marco Nosotti, inviato per l'emittente satellitare al seguito della Nazionale italiana, ha parlato dei principali temi di attualità in casa viola, soffermandosi in particolare sui due violazzurrri Chiesa e Castrovilli: "Chiesa? Se la giocherà con Insigne e Bernardeschi per il ruolo di titolare. Deve dare continuità e togliersi un po’ di pressioni che ha addosso. Inter e Juventus lo vogliono: spero che segni di più, anche in azzurro. Per sua fortuna ha trovato Ribery, giocatore che ha grandi giocatore e può aiutarlo. Castrovilli? Ha fatto danza, lo aiuta negli equilibri e nelle posture. Ha personalità. Adesso è in questo gruppo azzurro, ma va visto soprattutto in chiave per i Mondiali 2022, poi ha tanta concorrenza in mezzo al campo. Ribery? Quando manca te ne accorgi, gli avversari lo seguono sempre con attenzione.