Nona giornata di Serie A: alle 18:30 Lecce-Napoli. Conte sceglie Lucca
FirenzeViola.it
Si apre il turno infrassettimanle, che vedrà la Fiorentina ospite allo stadio San Siro contro l'Inter di Christian Chivu, con il fischio d'inizio di Lecce-Napoli alle 18:30. Il Napoli propone un turnover pesante, con le chance dal 1' per Elmas e Lang e la conferma della presenza, solo in panchina, di Rasmus Hojlund, che, ancora acciaccato dalla scorsa sosta, verrà sostituito da Lorenzo Lucca.
Ecco le formazioni:
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Antonio Conte.
Pubblicità
News
I dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Keandi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 I dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Copertina
Mario TeneraniUn punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Tommaso LoretoIl Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com