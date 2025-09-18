Non solo Martinelli e Fortini: dai club tanti 'no' alle convocazioni per il Mondiale U20

Non solo Tommaso Martinelli e Niccolò Fortini. Tra pochi giorni parte il Mondiale Under 20 e l'Italia di Carmine Nunziata non avrà a disposizione i due giovani della Fiorentina, che di comune accordo col club hanno scelto di non prender parte alla rassegna iridata. Non saranno però i soli giocatori della Serie A a prendere tale scelta: ad occuparsi della vicenda è Tuttomercatoweb.com, che fa il punto sui diversi calciatori che il ct non ha potuto convocare. Gli ultimi rifiuti sono stati quelli del Milan, che ha detto no alle partenze del portiere Lorenzo Torriani (la cui posizione è resa più delicata visto l'infortunio del titolare in rossonero Maignan) e del difensore Davide Bartesaghi.

Anche il Lecce non ha dato l'ok alla convocazione di Francesco Camarda, discorso simile su Francesco Pio Esposito. Peraltro, nel caso del centravanti classe 2005, già nel giro della Nazionale maggiore, sarebbe una doppia retrocessione di classe. Una mossa che non viene mai consigliata e che in effetti non è stata neppure considerata. La difficoltà per la FIGC è palpabile e si estende anche alle altre categorie. Come appreso, anche alcune realtà di Serie B stanno facendo resistenza.