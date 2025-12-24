Garbo avverte la Fiorentina: "Dopo la sbornia con l'Udinese deve trovare continuità"

Garbo avverte la Fiorentina: "Dopo la sbornia con l'Udinese deve trovare continuità"FirenzeViola.it
© foto di Daniele Garbo Twitter
Oggi alle 17:30News
di Redazione FV

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, durante "Maracanà", il noto giornalista Daniele Garbo ha commentato così le vicende di casa Fiorentina: "Dopo la sbornia con l'Udinese la Fiorentina deve trovare continuità. Vediamo cosa succede a Parma, perché questa sarà una partita ostica, nonché uno scontro diretto. Se dovesse incagliarsi dovremmo rivedere tutto ciò che si è detto dopo la sfida con l'Udinese".