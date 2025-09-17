FirenzeViola
Martinelli, niente mondiale under20 con l'Italia: resterà a Firenze
FirenzeViola.it
Dal 27 settembre al 19 ottobre 2025 in Cile andrà in scena il campionato mondiale under20. Per quanto riguarda l'Italia, vice campione del mondo di categoria nel 2023, gli azzurri affronteranno nella fase a gironi Australia, Cuba e Argentina. La formazione di Nunziata farà il suo esordio contro gli oceanici domenica 28 settembre alle 22:00. Non prenderà parte al mondiale Tommaso Martinelli che d'accordo con la Fiorentina rimarrà a Firenze visti i tanti impegni dei viola tra campionato e Conference League. Oltre al portiere classe 2006 mancherà la rassegna globale per gli stessi motivi anche Niccolò Fortini.
