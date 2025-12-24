Pasqualin chiaro sulla Fiorentina: "Ritrovata? Lo capiremo a breve. Basta sconfitte"

Pasqualin chiaro sulla Fiorentina: "Ritrovata? Lo capiremo a breve. Basta sconfitte"FirenzeViola.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 19:30News
di Redazione FV

Decano dei procuratori sportivi nonché presidente di AvvocatiCalcio, Claudio Pasqualin è stato ospite delle colonne di Tuttomercatoweb.com nella consueta rubrica di mezzanotte "A tu per tu". L'agente, tra le altre cose, si è lasciato andare anche a una battuta sulla Fiorentina: "Si può parlare di una Fiorentina ritrovata? Lo capiremo tra pochi giorni. Adesso, da ora in avanti, i punti sono pesanti. E ogni volta dovrebbero essere tre. Adesso non sono ammesse le sconfitte".