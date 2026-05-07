Non solo Fiorentina: anche Atalanta, Lazio e Bologna pensano a Grosso
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Stando a quanto riportato stamani da Tuttomercatoweb.com, la permanenza di Fabio Grosso al Sassuolo si fa sempre più complicata. L'ultimo successo in campionato contro il Milan ha messo ulteriormente al centro del mercato il nome del tecnico neroverde.
Su Grosso infatti ora oltre allla Fiorentina sono piombate anche Bologna, Atalanta e Lazio. Per il momento non c'è una favorita, visto che ci dovranno essere eventualmente dei colloqui fra le parti, ma la sensazione è che in Emilia abbiano già pensato al futuro (piace Abate della Juve Stabia, oppure Aquilani) perché l'idea è che il tecnico ex Lione a fine anno saluterà.
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