Ufficiale Nkounkou è il rinforzo in difesa del Torino: c'è l'annuncio del club granata

vedi letture

Il Torino, reduce dal pareggio con la Fiorentina, corre ai ripari in difesa non tanto per il risultato di ieri quanto dopo le difficoltà riscontrate nella prima giornata. Così il club granata ha appena ufficializzato Niels Patrick Nkounkou. Ecco il comunicato:

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Eintracht Frankfurt - a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niels Patrick Nkounkou.

Nkounkou è nato a Pontoise, in Francia, il primo novembre 2000. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Marsiglia, con la squadra B debutta il 20 dicembre 2017 contro il Tarbes Pyrénées. Nel 2020 viene acquistato a titolo definitivo dall'Everton, dove matura 7 presenze con un assist, per poi andare in prestito nella stagione 2021-22 allo Standard Liegi, collezionando 25 presenze. Nel 2022-23 passa al Cardiff: 18 presenze e un assist. Nel gennaio del 2023 il ritorno in Francia, al Saint-Etienne: 21 presenze, 6 gol e 8 assist in Ligue 2. Poi dalla stagione 2023-24 il trasferimento a titolo definitivo all’Eintracht Francoforte: in Germania ha totalizzato complessivamente 63 presenze, con 3 gol e 3 assist, acquisendo inoltre esperienze nelle coppe europee con 8 partite in Europa League e 8 nella Conference League.

Per lui anche 6 presenze con la Nazionale Under 21 della Francia e una con la Selezione olimpica transalpina a Tokyo nel 2021".