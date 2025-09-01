Social Nicolussi Caviglia lascia Venezia e saluta la piazza: "Un onore fare un pezzo di strada insieme"

vedi letture

Lungo e profondo messaggio d'addio al Venezia per Hans Nicolussi Caviglia, da pochi giorni nuovo calciatore della Fiorentina. Il centrocampista ha lasciato la laguna già da diverse ore ma non si è dimenticato di salutare l'ambiente che gli ha dato lo slancio nel grande calcio, salutando calorosamente tramite un post Instagram la piazza arancioneroverde, dai tifosi ai compagni e al club: "Alla Profondità e alla Bellezza di Venezia, ai Tifosi dell’Unione, ai Compagni: grazie, è stato un onore per me fare un pezzo di strada insieme. Chi ha cuore e passione lo sa, sa tutto e tutto comprende, non servono tante parole. E grazie ai bambini con cui ho giocato nei campi: se tutti guardassero attraverso i vostri occhi vedrebbero il mondo per come dovrebbe essere.

Vi porto con me.

Hans". Ecco il post: