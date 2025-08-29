Nicolussi Caviglia-Fiorentina, ci siamo: i dettagli dell'affare
Hans Nicolussi Caviglia è sempre più vicino alla Fiorentina. Lo riporta Sportitalia, che mette nero su bianco le cifre dell'affare.
Trattativa chiusa col Venezia dopo l'accelerata degli scorsi giorni e l'incontro di ieri. Per il centrocampista classe 2000 cresciuto nel vivaio della Juventus il club viola pagherà un milione per il prestito oneroso, con diritto di riscatto che divenga obbligo a 7 milioni che nel caso in cui Nicolussi Caviglia dovesse disputare il 50 per cento delle gare ufficiali. La Fiorentina aveva voluto con forza un altro centrocampista di qualità, per Nicolussi Caviglia la possibilità di una nuova esperienza in Serie A, sarà prezioso nelle rotazioni di Pioli, scrive Sportitalia.
