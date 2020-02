NICOLINI, Samp-Fiorentina gara anomala. Ranieri...

Enrico Nicolini, ex giocatore della Sampdoria, ha parlato della gara persa dai blucerchiati: "È stata una gara anomala, diventa difficile commentare quando vai sotto dopo venti minuti su autorete e due rigori. La Fiorentina è stata brava a capitalizzare le occasioni concesse, la Sampdoria deve girare pagina. Ranieri ha esperienza e mestiere, sa quando dare un colpo al cerchio e quando darlo alla botte, sa come uscire da una situazione difficile come questa".