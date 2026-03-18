Nicola verso l'esonero, per la Cremonese ora è pronto Giampaolo

Nicola verso l'esonero, per la Cremonese ora è pronto GiampaoloFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:39News
di Redazione FV

Ore di valutazione e anche di novità in casa Cremonese. Nonostante le voci di una possibile conferma almeno fino alla prossima partita contro il Parma, come riporta TMW la crisi di risultati - quindici partite senza vittorie, nell’ultima giornata il ko con la Fiorentina - sta portando consiglio alla dirigenza grigiorossa: sembra profilarsi un ribaltone alla guida tecnica. È infatti in arrivo l’esonero del tecnico di Luserna San Giovanni: al suo posto dovrebbe tornare Marco Giampaolo, già alla guida dei lombardi nel 2014/2015, oltre dieci anni fa.