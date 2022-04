NELA, Grande lavoro Italiano. Odriozola: sì al riscatto

Sebino Nela, ex calciatore tra le altre di Roma e Napoli, ha rilasciato dichiarazioni riguardanti l'ambiente viola: "Sono molto sorpreso dal grande lavoro di mister Italiano, è stato capace di rivoluzionare la squadra in tempi brevissimi. Questa squadra poteva e meritava di avere qualche punto in più classifica, avendo sbagliato alcune partite sulla carta favorevoli. Nonostante ciò, la Fiorentina sta svolgendo un grandissimo campionato".

Che ne pensa di Igor?

"Mi ha sorpreso molto la capacità di apprendimento di Igor, è una caratteristica fondamentale per un calciatore che si può sviluppare quotidianamente. Anche io non mi aspettavo un rendimento così costante da parte sua".

Lei riscatterebbe Odriozola?

"Ho saputo che molte squadre stanno seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di abbassare il monte ingaggi in vista della prossima stagione. 20 milioni sono una cifra non indifferente, ma nonostante ciò è un ragazzo che mi piace molto e ritenendo il suo ruolo di primaria importanza nel calcio moderno, lo riscatterei"