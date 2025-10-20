Nel basket tragedia dopo Rieti–Pistoia: assalto al pullman dei tifosi, muore un autista

Una serata di sport si è trasformata in tragedia ieri sera, domenica 19 ottobre, dopo la partita di Serie A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia Basket. Lo riporta la Nazione, nella sua versione online, che ricostruisce quanto accaduto al termine della sfida, quando un pullman di tifosi pistoiesi è stato assalito lungo la superstrada Rieti–Terni (Ss79), all’altezza di Contigliano, da un gruppo di tifosi reatini.

Secondo le prime ricostruzioni, gli aggressori si sarebbero appostati dietro un guardrail, in una zona più bassa rispetto alla carreggiata, e avrebbero lanciato due grossi mattoni contro il mezzo in transito. Uno di questi ha sfondato il parabrezza anteriore del pullman, colpendo in pieno il secondo autista, seduto accanto al conducente. L’uomo, che lavorava per una ditta di trasporti con sede a Osmannoro (Firenze) e risiedeva in provincia di Firenze, è stato soccorso immediatamente, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. È morto poco dopo, nonostante l’intervento dei sanitari del 118.

Il pullman, noleggiato per la trasferta dai tifosi del Pistoia Basket, stava rientrando in Toscana quando è avvenuto l’agguato. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato una vasta operazione per identificare i responsabili. Una decina di tifosi reatini sono stati portati in questura e ascoltati dagli inquirenti. Gli investigatori stanno analizzando le testimonianze e le immagini delle telecamere della zona per risalire agli autori del gesto. La notizia ha sconvolto le due città e il mondo dello sport, riportando drammaticamente l’attenzione sui problemi di violenza legati alle tifoserie.