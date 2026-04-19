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Ndour votato dai tifosi come il miglior giocatore del mese di marzo: il post

Ndour votato dai tifosi come il miglior giocatore del mese di marzo: il postFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:40News
di Redazione FV

Cher Ndour è stato votato dai tifosi della Fiorentina come il giocatore migliore del mese di marzo. Il riconoscimento gli è stato consegnato grazie alle votazioni espresse dai tifosi sul portale InViola. Il centrocampista della Nazionale italiana Under 21 ha coronato un mese di ottime prestazioni, condite anche da gol pesanti, con questo premio individuale. Qua sotto il post del profilo Instagram del club:
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