NAZIONALI, Amrabat si gioca il mondiale. Stanotte...

Dei 12 calciatori viola convocati per le rispettive nazionali (considerando anche Alessandro Bianco e Louis Munteanu, aggregati spesso alla prima squadra e rispettivamente convocati con l'Italia Under 20 e la Romania Under 21), oggi in quattro saranno protagonisti delle sfide internazionali: alle 16 scenderà in campo il Marocco di Sofiyan Amrabat, con i nordafricani impegnati contro il Congo (in trasferta) nella gara d'andata degli spareggi playoff per Qatar 2022. Scontro cruciale per i leoni dell'Atlante, che per la doppia sfida non avranno a disposizione l'altro marocchino della Fiorentina, Youssef Maleh, non convocato dal CT Vahid Halilhodžić. Alle 16 e 15 tocca alla Romania Under 21 di Luis Munteanu, impegnata in amichevole contro la Finlandia.

Nella notte italiana (ore 0:30) va invece in campo l'Argentina: l'Albiceleste, già sicura di un posto ai Mondiali, ospita il Venezuela in una gara del girone di qualificazione sudamericano che vale però alla pari di un'amichevole. L'attenzione dei tifosi della Fiorentina sarà rivolta sul minutaggio che il CT Lionel Scaloni potrà concedere ai due viola-argentini, Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez.