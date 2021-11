NAZIONALE, Probabile undici: Biraghi non c'è

Stasera all'Olimpico si giocherà Italia-Svizzera, partita chiave per la qualificazione ai Mondiali. Mancini deve fare a meno di alcuni giocatori per lui importanti come Chiellini e Immobile che saranno sostituiti con molta probabilità da Acerbi e Belotti. Nulla da fare per Biraghi, soprapassato da Emerson Palmieri sulla corsia sinistra. ecco il probabile undici:

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni/Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne.