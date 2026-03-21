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Top Fv, Miglior viola col Rakow? Non c'è storia: Parisi prende oltre l'80% dei voti
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E' stato Fabiano Parisi il miglior giocatore viola della gara di Conference tra Rakow e Fiorentina: almeno questa la scelta dei lettori di FirenzeViola che hanno partecipato al nostro sondaggio, il Top Fv. Una votazione che non ha avuto mai ballottaggi visto che l'esterno della Fiorentina è stato scelto da ben 594 votanti sui 735 partecipanti, pari insomma all'80,82%. Il podio vede Ranieri e Fagioli affiancare Parisi ma con percentuali davvero molto lontane, il 4,63% per il difensore (34 voti) e 3,54 per il centrocampista (26). Seguono Pongracic con l'1,63% e la coppia Ndour-Christensen con l'1,09%.
Solo manciate di vote e percentuali sotto l'1% per tutti gli altri con Mandragora fanalino di coda.
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