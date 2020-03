NARDELLA, Vorrei parlare con chi va in giro. Viola...

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato della situazione legata al Coronavirus nel capoluogo toscano: "La macchina Italia ha capito come muoversi, tanti stanno facendo sacrifici. Io però vorrei parlare con qualcuno di quelli che vanno in giro facendo come vogliono. Mettono a rischio la salute di tutti. Alcune persone vanno tutti i giorni a fare la spesa prendendo poche cose, ma è inutile fare questi giochini per uscire di casa. Sono comportamenti inopportuni: le regole non sono contro gli italiani, sono fatte per gli italiani. Chi esce ed aggira la regola non fa niente di furbo. Siamo in una situazione serissima. Tutte queste sanzioni mi fanno essere d’accordo con chi sposa la massima severità. Se le persone non hanno senso civico dovremo essere più severi. Se si continua così, vieteremo anche qualsiasi attività sportiva all’aperto. Abbiamo chiuso tutti i fontanelli, perché in via del Mezzetta è stato fatto un buco nella recinzione del giardino per andare a prendere l’acqua a qualunque ora. Ringrazio comunque la stragrande maggioranza di persone che sta facendo il suo dovere. Ringrazio moltissimo anche la Fiorentina, per la sua iniziativa di raccolta fondi per gli ospedali di Firenze".