NARDELLA, Parlato con Conte. Opere pubbliche...

Intervenuto stamani a La7 durante il programma Coffee Break, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato delle richieste fatte al Premier Conte in una riunione con i sindaci italiani: "È stata una riunione lunga, intensa e franca. Alla fine si è conclusa bene: Conte ha capito che i sindaci non fanno una semplice lamentela, perché rappresentiamo tutti i cittadini del nostro paese. Abbiamo chiesto 3 miliardi in più rispetto a quelli dati per ripianare una parte del disavanzo, di salvare i comuni in pre dissesto che rischiano di fallire, di allentare i vincoli sui nostri bilanci e infine di renderci protagonisti della semplificazione per la realizzazione di opere pubbliche strategiche. Anche valutando l'ipotesi di nominarci commissari per determinate opere, come già accaduto a Genova".