NARDELLA, Le ultime su Franchi e Concessione

Dario Nardella ha aggiornato sulla questione nuovo stadio Artemio Franchi. Queste le sue parole: "Gli aggiornamenti sono che la giuria internazionale verrà a Firenze tra il 12 e il 14 ottobre per lavorare sui 31 progetti arrivati da tutto il mondo per il concorso internazionale. Ci sono due modi in cui la Fiorentina può guadagnare dal nuovo stadio: da una parte la società può arrivare a decuplicare gli introiti annuali. Attualmente paga un milione di canone e sette sono i milioni di introiti. Noi ci siamo basati sullo studio Deloitte fatto proprio dalla Fiorentina. Immaginiamo solo gli Sky Box: farne qualcuno in più fa crescere sensibilmente gli introiti. Ma anche tutti gli altri servizi potranno essere gestiti dalla Fiorentina. Il secondo modo riguarda gli investimenti che la Fiorentina potrebbe fare fuori dallo stadio: abbiamo previsto grandi spazi per strutture all'esterno, 15mila metri quadri. Spero che Commisso lo veda prima che parta: intanto io lo vedo stasera e potremo fare una chiacchierata di aggiornamento. Sono sicuro che Commisso porterà in alto la Fiorentina, io porterò in alto Firenze con il nuovo stadio".

Quale modello di gestione ci sarà? "Ne parleremo con la Fiorentina e troveremo il modello migliore. Intanto la società ci ha chiesto una proroga alla Concessione che scade tra pochi mesi e siamo impegnati su questo. Poi in parallelo ai lavori del nuovo Franchi ci metteremo a sedere per trovare il modello di gestione migliore, tenendo conto che lo stadio resterà pubblico. Poi voglio chiarire una cosa: se non avessimo utilizzato i soldi che arriveranno per il Franchi noi li avremmo persi. Per ospedali e scuole sono previste altre voci del bilancio che non hanno a che fare con i soldi per lo stadio. Faremo un nuovo quartiere, partendo dalla tramvia e sistemando anche Viale Paoli".