NAPPI, Finale ad Avellino con la Juve fu pilotata

L'ex giocatore della Fiorentina Marco Nappi ha parlato in diretta Instagram con il canale ufficiale della società viola: "Il calcio è cambiato tanto. Prima c'era molto più contatto con i tifosi. Lo scherzo quando arrivai in viola? Mi fecero bere del vino. Peccato che fosse aceto, fu Baggio a farmi lo scherzo. La finale contro la Juve? Fu pilotata e non ho problemi a dirlo. Il gol di Casiraghi il qualsiasi altro stadio sarebbe stato annullato. E poi tutti sapevano che ad Avellino ci sarebbero stati tantissimi juventini. Fu una delle giornata più brutte della mia carriera. Alla Fiorentina mi sono sempre sentito in famiglia. Ripresa della Serie A? Per me il campionato deve fermarsi adesso. Facciamo come in Francia o in Olanda".