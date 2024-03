NAPOLI, Vie legali per escludere Juve da Mondiale per Club

Fonte: Calcio E Finanza

Il Napoli attraverso ai suoi legali sembrerebbe essersi messo al lavoro per fare ricorso e chiedere l'esclusione della Juventus dal prossimo Mondiale per Club, il primo organizzato dalla FIFA. I partenopei infatti si giocano il posto con i bianconeri e secondo il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis la Juventus dovrebbe essere esclusa. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.

Questo invece l'intervento di ieri di Aurelio De Laurentiis al Business of Football Summit: "Dieci anni fa avevo proposto una sorta di campionato europeo per club complementare o diverso dalla Champions, a cui partecipino squadre in base ai risultati nei propri campionati. Sarò favorevole alla Superlega solo se sarà in grado di essere democratica, solo se ci si entrerà per merito e non per pedigree. Loro hanno promesso di essere operativi dal 2025. Chi vivrà vedrà. Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla UEFA ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club".