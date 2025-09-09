Napoli, Rrahmani si ferma in Nazionale, salterà (almeno) Fiorentina e Manchester City
Cattive notizie in casa Napoli: Amir Rrahmani non sarà a disposizione per la sfida di sabato sera allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Durante l'impegno con il suo Kosovo, a Basile contro la Svizzera, ha riportato un problema muscolare che impone cautela allo staff medico di Antonio Conte. Niente di grave, ma la natura dell’infortunio consiglia prudenza.
Per questo motivo il centrale salterà anche la prima trasferta di Champions League, in programma giovedì 18 settembre all’Etihad contro il Manchester City. Un’assenza importante per la difesa partenopea che dovrà difendersi dalla squadra stellare di Guardiola. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i tempi di recupero non preoccupano tanto che l’obiettivo realistico è rivedere Rrahmani in campo il 22 settembre, contro il Pisa, allo Stadio Diego Armando Maradona.
