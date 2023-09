NAPOLI, Perde anche Juan Jesus per problema muscolare

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Juan Jesus si è fermato durante l'allenamento di oggi per un risentimento muscolare alla coscia sinistra e non prenderà parte alla trasferta del Napoli a Bologna. Rudi Garcia potrà disporre dunque soltanto di Ostigard e Natan come centrali difensivi perché anche Rrahmani si è infortunato a Braga e doveà saltare almeno tre partite. A questo punto non è da escludere l'utilizzazione di Di Lorenzo come centrale difensivo con il giovane Zanoli impegnato sulla fascia destra al posto del capitano della squadra. (ANSA).