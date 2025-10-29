Napoli, operazione riuscita per De Bruyne. Il fisioterapista annuncia i tempi di recupero
Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, è stato operato questa mattina in Belgio dopo l'infortunio al bicipite femorale della coscia destra rimediato calciando il rigore contro l'Inter nella scorsa giornata. L'intervento è perfettamente riuscito, come ha riportato da Lieven Maesschalck, suo fisioterapista, a HLN. L'ex Manchester City sarà ora sottoposto a riabilitazione presso Move to Cure, lo studio di Maesschalck. La riabilitazione potrebbe durare dai tre ai cinque mesi. Queste le dichiarazioni dello stesso fisioterapista: "Come sta Kevin? Bene.
L'obiettivo è, ovviamente, che torni al meglio. Come affronteremo la cosa? Non lo sappiamo ancora. Domani discuteremo esattamente di cosa? Non lo sappiamo ancora. Domani discuteremo esattamente di cosa comporterà la riabilitazione. Ma l'intervento è andato bene"
