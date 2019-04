NAPOLI, Non subisce gol da ben 290 minuti

Ottimo il rendimento della difesa azzurra nelle ultime uscite. Dopo essere finita sott’accusa per le tante reti subite, la retroguardia partenopea ha invertito la rotta nelle ultime tre uscite. Il Napoli non subisce gol dalla trasferta di Genoa, l’ultimo a trafiggere De Sanctis (assente questa sera al Franchi) fu Rodrigo Palacio al 70’ per la terza rete dei grifoni. La formazione di Mazzarri non prende gol da 290', visti i risultati contro Cesena, Milan e Chievo Verona.