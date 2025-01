NAPOLI, L'obiettivo per gennaio è Sudakov dello Shakhtar

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli prepara un colpo importante in questo gennaio di calciomercato. Secondo quanto riporta TMW, il club partenopeo è pronto a tornare alla carica per Georgiy Sudakov, trequartista classe 2002 di proprietà dello Shakhtar Donetsk che era finito nel radar della società partenopea già nei mesi scorsi. Già in questa sessione di mercato di gennaio il club azzurro farà un tentativo per portare l'ucraino all'ombra del Vesuvio.

Non sarà semplice, considerando la concorrenza folta (nei mesi scorsi il giocatore era stato accostato a mezza Premier League) e il contratto che lo lega allo Shakhtar Donetsk fino al 2028. Ma il Napoli ci proverà per regalare a Conte un colpo che possa davvero far puntare allo Scudetto.