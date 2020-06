NAPOLI-INTER, È 1-1: azzurri in finale con la Juve

È il Napoli la seconda finalista della Coppa Italia 2019/2020. Gli azzurri infatti hanno pareggiato per 1-1 al San Paolo contro l’Inter e in virtù del successo per 1-0 nella semifinale di andata accedono all’ultimo atto del trofeo nazionale, dove mercoledì 17 all’Olimpico di Roma alle 21 affronteranno la Juventus, che ieri si è qualificata con lo 0-0 di Torino contro il Milan (andata 1-1).

I nerazzurri partono forte e al 3’ passano in vantaggio grazie al primo gol italiano di Eriksen direttamente su calcio d’angolo e una papera di Ospina. Il portiere azzurro però si riscatta subito compiendo i primi miracoli della sua serata super e in chiusura di tempo Mertens (su un rilancio lungo proprio del portiere) fa 1-1. Nella ripresa con cambia il risultato in virtù di altre prodezze dell’estremo difensore azzurro (una in particolare su Eriksen) e gli azzurri possono così festeggiare la qualificazione alla finale nel deserto del San Paolo.