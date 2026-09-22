Napoli, altri guai per Anguissa dopo Firenze: lesione di 1° grado all'adduttore

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Non solo le polemiche dentro e fuori lo spogliatoio dopo il pari di Firenze. Il Napoli è stato costretto a pagare un conto salato anche sul fronte della situazione infortuni, visto che non appena entrato sul terreno di gioco del Franchi si è fatto male il centrocampista Zambo Anguissa che era stato convocato da Allegri per la gara con la Fiorentina dopo aver risolto un precedente infortunio. Ecco la nota del club azzurro sulle condizioni del giocatore: "Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".