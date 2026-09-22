Dagli inviati Fagioli ritrova l’Italia: Mancini anche oggi lo ha provato mezzala nel 4-3-3

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Il centrocampista parte dietro nelle gerarchie ma avrà spazio tra Belgio, Francia e Turchia. Stasera grigliata a Coverciano

Nicolò Fagioli ritrova la Nazionale e tanti ex compagni della Fiorentina come Kean e Mandragora, o ancora Kouadio, ora rispettivamente a Como, Torino e Monza. Proprio come loro non sembra poter partire subito titolare contro il Belgio ma sicuramente ci sarà spazio nel corso delle 3 gare, con Francia e Turchia le successive. Mancini, nel suo 4-3-3, in base ai due giorni di allenamento fatti, lo vede mezzala mentre da regista, ruolo in cui lo ha rivitalizzato Vanoli, il ct ha utilizzato (anche) l’ex Mandragora. (In corsa con Romano e Ricci).

Una concorrenza folta

Per il centrocampista viola in quella zona del campo dovrà battere la concorrenza di Barella, Frattesi e Doumbia. Anche oggi Mancini ha diviso il folto gruppo in due, unico rimasto seduto in panchina il difensore Scalvini a scopo precauzionale. Presenti anche il direttore tecnico Claudio Ranieri e la capo delegazione Diana Bianchedi. Domani dovrebbe arrivare anche il presidente federale Malagò. Intanto stasera a Coverciano grigliata per fare gruppo e brindare ad un nuovo ciclo.