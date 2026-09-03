Napoli, Giovane operato per un'ernia. Torna dopo la sosta, salta la Fiorentina
Niente Fiorentina per Giovane. L'attaccante brasiliano del Napoli, fa sapere la stessa società partenopea, è stato sottoposto stamani, presso la Casa di Cura Villa Stuart, a intervento di correzione per ernia inguinale. A comunicarlo è stato direttamente il club azzurro attraverso una nota ufficiale: "Il calciatore tornerà disponibile dopo la sosta", si legge in merito ai tempi di recupero.
Allegri dovrà rinunciare dunque a Giovane per le prossime tre giornate di campionato prima della sosta di fine settembre, contro Inter, Bologna e Fiorentina. Il brasiliano avrebbe saltato anche la sfida di Champions League contro l'Arsenal, indipendentemente dall'infortunio: Giovane, infatti, non è stato inserito nella lista UEFA presentata dal Napoli per la competizione.
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