Fabiani rivela: "Cancellieri-Viola, veto di Gattuso. Gudmunsson? Ci siamo ritrovati"

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Intervenuto in conferenza stampa prima della presentazione dei nuovi arrivati - tra cui Albert Gudmundsson -, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha fatto il punto sugli affari di mercato portati a termine e non dai biancocelesti. Tra questi, anche la mancata cessione di Matteo Cancellieri, accostato anche alla Fiorentina: "Con Gattuso c'è un rapporto lineare e di grande correttezza e stima reciproca. Su Romagnoli stiamo parlando del sesso degli angeli, per due mesi non io, non la Lazio, vi hanno prospettato un film con un finale che non esiste. Volevano fare un'operazione gratis? Ieri si è fatta l'operazione inizialmente concordata con la società. Gattuso sapeva perfettamente che Romagnoli voleva andar via e lo stesso Gattuso ha detto di volere giocatore che vogliono la Lazio. Gattuso giustamente ha posto il veto su Cancellieri e noi abbiamo rinunciato a mandarlo al Genoa, al Parma o alla Fiorentina. Con Rino c'è la massima linearità. Gattuso ha chiamato questi giocatori e per me è motivo di grande orgoglio perché Gattuso lo ha preso questa società, io sono orgoglioso che un giocatore venga alla Lazio per Gattuso".

Così invece Fabiani su Gudmundsson, prima che l'islandese prendesse la parola in sede di presentazione: "È passato qualche anno, ma poi ci siamo ritrovati. Il primo tentativo è andato a vuoto quando stava al Genoa, poi si sono inseriti i poteri forti. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Mi dispiace ripetermi, oltre al valore dei giocatori la cosa che li contraddistingue è che loro scelgono la Lazio e per noi è motivo di orgoglio. Gud ha voluto fortemente la Lazio e ci siamo riusciti al fotofinish".