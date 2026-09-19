Venezia-Lazio 0-2: i biancocelesti la sfangano con Zaccagni e Noslin
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La Lazio ha vinto 2-0 a Venezia. I biancocelesti si sono imposti sugli avversari lagunari grazie a una rete segnata su rigore da Zaccagni (51’) e al raddoppio firmato da Noslin (60’). Adesso la squadra allenata da Gennaro Gattuso è prima in classifica a quota 13 punti, a pari merito con Roma ed Inter.
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