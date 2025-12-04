Napoli: fuori anche Lobotka, ora Conte ha solo McTominay a centrocampo

Dopo gli infortuni di De Bruyne, Zambo Anguissa e Gilmour, Antonio Conte perde anche il suo metronomo di centrocampo, Stanislav Lobotka, per un risentimento muscolare alla gamba sinistra. Ora il tecnico leccese, proprio a causa di queste assenze, dovrà affidarsi con tutta probabilità a McTominay e uno tra Elmas, adattato a regista, e Vergara, ragazzo della Primavera, ieri in campo nella vittoria di Coppa Italia contro il Cagliari. Ecco il bollettino medico diramato dal club partenopeo: "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".